На четырех участках Третьего транспортного кольца обновят асфальт

На четырех участках Третьего транспортного кольца (ТТК) обновят асфальт. Это поможет убрать колейность. Сейчас работы идут на Тульской эстакаде и на съездах, а также в Кутузовском тоннеле и на развязках. Кроме того, обновят дорожное покрытие на участке от шоссе Энтузиастов до Остаповского проезда и на Автозаводском мосту.

В Москве приступили к замене систем отопления. Новые появятся в более чем 700 столичных зданиях. Во время капремонта там обновят изношенные трубопроводы, задвижки, опорные конструкции, а также отопительные приборы в квартирах и местах общего пользования. Работы завершат до начала нового отопительного сезона.

Сезон речных прогулок стартовал в столице. В этот раз пассажиров ждут сразу несколько новинок. Например, третий регулярный маршрут "Новоспасский – ЗИЛ" скоро продлят на 1,5 километра, до причала "Красные холмы" на Космодамианской набережной. А причал "Лужники" уже подготовили к запуску четвертого маршрута.

