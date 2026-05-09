09 мая, 17:15Город
Исторический маршрут ко Дню Победы подготовлен на ВДНХ
Москва торжественно отмечает День Победы. На ВДНХ организован исторический пешеходный маршрут: от главного входа вдоль аллеи выставлена экспозиция, которая погружает гостей в непростые времена Великой Отечественной войны.
Посетители могут познакомиться с газетными заметками военных лет и послушать сводки с фронта, прозвучавшие в радиоэфире. Помимо этого, гостям предложат посетить зону фронтовой кухни и узнать о традициях питания солдат.
Гости праздника уже поделились своими впечатлениями от мероприятия.