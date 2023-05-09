Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:45

Город

Праздничная программа в честь Дня Победы стартовала в Парке Горького

Праздничная программа в честь Дня Победы стартовала в Парке Горького

Выставочные залы Музея Победы открыли для свободного посещения 9 мая

Сотрудники ВДНХ организовали праздничную программу в честь Дня Победы

Праздничный салют в честь Дня Победы пройдет в Москве 9 мая

Москвичам рассказали о военной технике, принявшей участие в параде Победы

Духовой оркестр начал выступать на Поклонной горе

Ежегодный бал Победы стартовал в Парке Горького

Артисты воссоздали атмосферу концертов фронтовых бригад на ВДНХ

Парад в честь 78-й годовщины Победы состоялся в столице

Движение в центре Москвы полностью восстановлено

Праздничная программа стартовала в Парке Горького. Там проводится фестиваль "Московская весна", стартуют ежегодный бал Победы и концерт духового оркестра.

На площадках фестиваля будет представлена особая программа, посвященная Дню Победы. Гости смогут оформить киноафиши к известным фильмам, научиться готовить блюда полевой кухни, узнать о подвигах пионеров героев и послушать стихи и песни военных лет.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городдосугпраздникивидеоРоман КарловЕкатерина ФоменкоАнна Ничуговская
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика