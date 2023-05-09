15:45Город
Праздничная программа в честь Дня Победы стартовала в Парке Горького
Праздничная программа стартовала в Парке Горького. Там проводится фестиваль "Московская весна", стартуют ежегодный бал Победы и концерт духового оркестра.
На площадках фестиваля будет представлена особая программа, посвященная Дню Победы. Гости смогут оформить киноафиши к известным фильмам, научиться готовить блюда полевой кухни, узнать о подвигах пионеров героев и послушать стихи и песни военных лет.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.