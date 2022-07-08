Новости последнего часа: более трети соцобъектов Москвы подготовили к отопительному сезону

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, более трети социальных объектов Москвы подготовили к отопительному сезону. Об этом заявил заммэра столицы Петр Бирюков.

Около 3,5 тысячи сотрудников МЧС восстанавливают инфраструктуру Донбасса. Это касается как гуманитарной помощи, так и разминирования, разборов завалов, рассказал первый замглавы ведомства Александр Чуприян.

В некоторых ресторанах "Вкусно – и точка" пока не будет картошки фри. Об этом сообщили в пресс-службе сети.