Акция "Живое эхо Победы" будет работать на ВДНХ 9 и 10 мая

На ВДНХ 9 и 10 мая будет работать акция "Живое эхо Победы" с шестью тематическими площадками. В Москве ко Дню Победы подготовили специальную программу. Возле фонтана "Каменный цветок" появится фотозона в стиле перрона Белорусского вокзала, развернется полевая кухня с макаронами по-флотски и солдатскими щами.

Концерты пройдут в музее-заповеднике "Царицыно", Измайловском парке, парке "Сокольники", усадьбе "Воронцово" и Новопеределкине. Гостей ждет серия мастер-классов, на которых научат моделировать военную технику, познакомят с азбукой Морзе, покажут, как собирать полевую аптечку и оказывать первую помощь.

