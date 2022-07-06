Москвичам показали, насколько безопасно работают городские электроподстанции в жару

В жаркую погоду повышенную нагрузку испытывают также электросети. Сотрудники "Московских высоковольтных сетей" показали, насколько безопасно работают городские подстанции в условиях высоких температур.

Работу оборудования продемонстрировали на примере подстанции "Пресня". Ее мощность 220 киловольт. К лету оборудование подготовили заранее, а теперь регулярно проводят проверки.

Помимо высокой температуры воздуха, нагрузка возрастает из-за того, что москвичи активно используют кондиционеры. Потребление энергии их-за этого увеличивается на 500–800 мегаватт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.