Москвичей пригласили на фестиваль "Московское варенье"

В столице еще несколько дней будет работать фестиваль "Московское варенье", в рамках которого можно попробовать соленую карамель с сосновыми шишками, овощные десерты, сладости из козьего молока и многое другое.

Кроме того, в рамках мероприятия 5 и 6 августа проходит модная ярмарка, где свои коллекции представят 70 брендов из разных регионов страны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.