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Новости

04 февраля, 14:15

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Строители закончили монолитные работы на эстакаде-съезде с МСД на Каширское шоссе

Строители закончили монолитные работы на эстакаде-съезде с МСД на Каширское шоссе

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На эстакаде-съезде с МСД на Каширское шоссе завершились монолитные работы

Строители завершили монолитные работы на эстакаде-съезде с МСД на Каширское шоссе

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Монолитные работы завершили на эстакаде-съезде с МСД на Каширское шоссе

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Активное строительство в данный момент идет на одном из южных участков Московского скоростного диаметра. Так, монолитные работы завершили на съезде с диаметра на Каширское шоссе в сторону МКАД.

Новая эстакада позволит существенно экономить время и подарит удобные маршруты жителям нескольких районов. Ожидается, что водители будут тратить на 15–20 минут меньше, чтобы добраться до Каширского и Варшавского шоссе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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