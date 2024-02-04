На эстакаде-съезде с МСД на Каширское шоссе завершились монолитные работы

Активное строительство в данный момент идет на одном из южных участков Московского скоростного диаметра. Так, монолитные работы завершили на съезде с диаметра на Каширское шоссе в сторону МКАД.

Новая эстакада позволит существенно экономить время и подарит удобные маршруты жителям нескольких районов. Ожидается, что водители будут тратить на 15–20 минут меньше, чтобы добраться до Каширского и Варшавского шоссе.

Для жителей каких районов улучшится транспортная доступность? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.