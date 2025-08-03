Модульные квартиры появились в Москве по программе реновации

В строительство жилья активно внедряются модульные технологии. Такое жилье по качеству не уступает монолитному, а сроки возведения домов сокращаются в несколько раз. Модульные квартиры появляются в Москве и по программе реновации, при этом многие детали собираются прямо на заводе в Московской области.

Каждая часть будущего дома проходит строгий технический контроль, после чего панели и блоки доставляют на строительную площадку для быстрой сборки с помощью крана. Дома по реновации строят в основном из отечественных материалов, которые поставляют из 15 регионов страны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.