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03 августа, 09:15

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Модульные квартиры появились в Москве по программе реновации

Модульные квартиры появились в Москве по программе реновации

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В строительство жилья активно внедряются модульные технологии. Такое жилье по качеству не уступает монолитному, а сроки возведения домов сокращаются в несколько раз. Модульные квартиры появляются в Москве и по программе реновации, при этом многие детали собираются прямо на заводе в Московской области.

Каждая часть будущего дома проходит строгий технический контроль, после чего панели и блоки доставляют на строительную площадку для быстрой сборки с помощью крана. Дома по реновации строят в основном из отечественных материалов, которые поставляют из 15 регионов страны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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