Тверской бульвар стал центром гастрономической программы фестиваля "Московская весна"

От чеченских лепешек и крымских пельменей до марийских блинов и дальневосточной ухи: Тверской бульвар приглашает москвичей и гостей столицы в настоящее кулинарное путешествие. Здесь открылась гастрономическая программа фестиваля "Московская весна". Это масштабное городское событие призвано объединить культуру, традиции, обычаи и кухню народов России, а также сохранить живую историческую память.

Тверской бульвар стал пространством для гурманов, где можно попробовать более 100 традиционных блюд и напитков со всей страны. Гостей также ждут кулинарные мастер-классы. А любители активностей могут принять участие в народных играх и разучить танцы разных этносов России.

С богатым культурным и гастрономическим наследием регионов нашей страны познакомилась ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.