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02 июня, 18:30

Город

Бассейны под открытым небом заработали на площадках проекта "Московские сезоны"

Бассейны под открытым небом заработали на площадках проекта "Московские сезоны"

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В парках и на фестивальных площадках проекта "Московские сезоны" заработали городские бассейны под открытым небом. Бассейны на Вешняковской улице оснащены системой глубокой фильтрации и подогрева, вокруг – лежаки с зонтиками.

Здесь же продают прохладительные напитки и мороженое. Локация расположена среди жилых домов, и жители могут пешком добраться до бассейнов. Их тут два: детский и взрослый.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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