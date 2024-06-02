Бассейны под открытым небом заработали на площадках проекта "Московские сезоны"

В парках и на фестивальных площадках проекта "Московские сезоны" заработали городские бассейны под открытым небом. Бассейны на Вешняковской улице оснащены системой глубокой фильтрации и подогрева, вокруг – лежаки с зонтиками.

Здесь же продают прохладительные напитки и мороженое. Локация расположена среди жилых домов, и жители могут пешком добраться до бассейнов. Их тут два: детский и взрослый.

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