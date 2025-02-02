Патриотический марафон "Здесь все свои" прошел в Национальном Центре "Россия"

1 февраля в Национальном Центре "Россия" прошел патриотический марафон "Здесь все свои", приуроченный к первому дню рождения радиостанции "Гордость". Концерт стал ярким событием для поклонников патриотической музыки, на котором выступили как легендарные исполнители, так и молодые артисты.

На сцене сменяли друг друга такие известные музыканты, как Николай Расторгуев и группа "ЛЮБЭ", Александр Добронравов, группа "Зверобой", рок-певица Мара, а также более молодые артисты — Сергей Нихаенко, Александр Ванюшкин и детский эстрадный хор "Гордость". Программа мероприятия включала патриотичные песни, которые часто звучат в эфире радиостанции.

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