В ТиНАО запустили движение по новым эстакадам. Они связали Калужское шоссе с Коммунаркой. Построили почти два километра дорог, а прилегающую территорию благоустроили – высадили десятки деревьев и кустарников.

Всего за 10 лет в округе проложили около 400 километров магистралей. Реконструировали две главные транспортные артерии ТиНАО – Киевское и Калужское шоссе. Еще один знаковый проект в работе – трасса Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.