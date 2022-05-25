В России закрывают офлайн-магазины Nike. Об этом пишут многие СМИ. Ссылаются на то, что американский производитель не продлил контракт с российским франчайзи, которому принадлежит большинство точек.

О том, что происходит в магазинах сейчас, – в эфире телеканала Москва 24.