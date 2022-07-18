Сеть H&M заявила о прекращении деятельности в РФ – СМИ

В H&M заявили, что окончательно уходят из России. Об этом сообщили СМИ.

Магазины прекратили работать еще в марте – это больше 150 точек по стране. Но их обещают ненадолго открыть для финальной распродажи. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.