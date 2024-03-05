"Актуальный репортаж": мебель московского производства поступила в медучреждения города

В больницы и поликлиники города теперь поставляют медицинскую мебель московского производства. Уже более пяти тысяч реанимационных кроватей, каталок, тумбочек и кушеток стоят в палатах и коридорах.

Самый дорогостоящий в производстве предмет – реанимационная кровать. В среднем она стоит около трехсот тысяч рублей. При этом аналогичная кровать с функциями подъема, наклона и легким матрасом будет стоить дороже.

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