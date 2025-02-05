05 февраля, 07:45Экономика
Ведущие Москвы FM назвали темы дня 5 февраля
Ведущие радиостанции Москва FM Наталья Пешкова и Роман Карлов назвали темы дня 5 февраля. В эфире они обсудят рост рынка оплаты долями, который увеличился почти в два раза.
Также ведущие поделятся своим мнением о преимуществах и недостатках этого способа оплаты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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