На портале открытых данных Москвы появилась информация о зимнем досуге

Москвичи смогут спланировать свой зимний досуг. Вся информация о развлечениях на открытом воздухе размещена на портале открытых данных правительства Москвы. Там можно узнать о работе столичных парков и катков, а также приобрести билет в режиме онлайн. Кроме того, москвичи смогут направлять на портал свои замечания и пожелания. Также на портале планируется публиковать рекомендации, куда лучше пойти гулять или покататься в выходной день.