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16 декабря 2013, 17:30

Культура

На портале открытых данных Москвы появилась информация о зимнем досуге

На портале открытых данных Москвы появилась информация о зимнем досуге

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Москвичи смогут спланировать свой зимний досуг. Вся информация о развлечениях на открытом воздухе размещена на портале открытых данных правительства Москвы. Там можно узнать о работе столичных парков и катков, а также приобрести билет в режиме онлайн. Кроме того, москвичи смогут направлять на портал свои замечания и пожелания. Также на портале планируется публиковать рекомендации, куда лучше пойти гулять или покататься в выходной день.
Сюжет: Портал открытых данных
досуг Елена Силуянова новости порталы зимние развлечения
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