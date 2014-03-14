Состояние актера Валентина Гафта по-прежнему остается тяжелым

Состояние Валентина Гафта по-прежнему остается тяжелым, сообщает телеканал "Москва 24". Сегодня утром артисту стало плохо, его на скорой госпитализировали в Боткинскую больницу. Там экстренно провели операцию, которую медики признали успешной.

Консилиум врачей уже определил тактику дальнейшего лечения актера. Сегодня Валентин Гафт должен был выйти на сцену театра "Современник" в постановке "Заяц. Love Story". Спектакль отменили.