Несколько брендов заявили о желании возобновить продажи в России

Зарубежные бренды могут вернуться в Россию. В марте список желающих возобновить продажи пополнился. Представители компаний обратились в Минпромторг, заверив, что хотят вести бизнес в России.

Косвенным подтверждением того, что ушедшие компании собираются вернуться, служит и то, что некоторые иностранные ретейлеры так и не освободили помещения и продолжают платить аренду.

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