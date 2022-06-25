Украинские вооруженные формирования обстреляли аэродром в Гастомеле

Украинские вооруженные формирования обстреляли из градов аэродром в Гастомеле. Взять объект под свой контроль им не удалось – его по-прежнему удерживают российские войска.

Российские следователи осматривают дом в одном из районов Донецка, который был поврежден украинским снарядом. В результате этого удара погиб один человек, и еще семь ранены, в том числе ребенок. Подробнее о спецоперации – в сюжете телеканала Москва 24.