Мошенники начали обманывать москвичей перед дачным сезоном

Мошенники начали обманывать москвичей под предлогом подготовки дачных участков к сезону. Аферисты предлагают убрать территорию после зимы, вывезти мусор или провести благоустройство.

Для бронирования даты злоумышленники просят внести предоплату, а затем перестают выходить на связь. Эксперты советуют проверять отзывы о компаниях перед заказом услуг. Специалисты также рекомендуют заключать договор и оплачивать работы только после их выполнения.

