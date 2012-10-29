Из-за снегопада в столичных шиномонтажах выстраиваются очереди

За сутки в столице выпало более половины месячной нормы осадков. Последний раз примерно такая же картина наблюдалась 117 лет назад. Возможно, это не последний рекорд. Синоптики предупреждают, что снег продолжит идти. Однако из-за плюсовой температуры на дорогах вновь будет каша из воды и грязи.

В шиномонтажах ажиотаж. Автомобилисты меняют летнюю резину на зимнюю. По прогнозам, к выходным очереди только увеличатся.