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29 октября 2012, 15:07

Общество

Из-за снегопада в столичных шиномонтажах выстраиваются очереди

Из-за снегопада в столичных шиномонтажах выстраиваются очереди

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За сутки в столице выпало более половины месячной нормы осадков. Последний раз примерно такая же картина наблюдалась 117 лет назад. Возможно, это не последний рекорд. Синоптики предупреждают, что снег продолжит идти. Однако из-за плюсовой температуры на дорогах вновь будет каша из воды и грязи.

В шиномонтажах ажиотаж. Автомобилисты меняют летнюю резину на зимнюю. По прогнозам, к выходным очереди только увеличатся.
автомобили погода Ксения Чепенко новости
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