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04 декабря 2016, 14:10

Общество

Скандинавский циклон накроет Москву на следующей неделе

Скандинавский циклон накроет Москву на следующей неделе

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Очередная порция осадков ждет жителей столичного региона, передает телеканал "Москва 24". Если сегодня, по словам синоптиков, снег будет слабым, то уже завтра Москву накроет настоящая метель.

Зимнюю погоду, больше характерную для января, принесет с собой скандинавский циклон – в таких условиях автомобилистам придётся непросто. О том, что ждет автовладельцев на следующей неделе узнал корреспондент Виталий Калашников.
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