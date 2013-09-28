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Новости

28 сентября 2013, 15:15

В ходе реформы системы призыва отменят отсрочку студентов-платников

В ходе реформы системы призыва отменят отсрочку студентов-платников

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Минообоны начинает масшатбную реформу системы призыва за последние годы. Подготовлены поправки к закону о воинской обязанности, которые отменят отсрочку от армии студентам-платникам и оставят эту привелегию только тем, кто учится на бюджетной основе.

В этом случае в войска могут призвать около 300 тысяч молодых людей. Для сравнения в ходе последней призывной компании армию пополнили всего 150 тысяч новобранцев.
армия Ксения Соколянская новости отсрочка служба
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