В ходе реформы системы призыва отменят отсрочку студентов-платников

Минообоны начинает масшатбную реформу системы призыва за последние годы. Подготовлены поправки к закону о воинской обязанности, которые отменят отсрочку от армии студентам-платникам и оставят эту привелегию только тем, кто учится на бюджетной основе.

В этом случае в войска могут призвать около 300 тысяч молодых людей. Для сравнения в ходе последней призывной компании армию пополнили всего 150 тысяч новобранцев.