Владельца автосервиса не пустили на территорию ГСК

Жители Никулинской улицы стали свидетелями настоящего боевика прямо под окнами. По их словам, владелец автосервиса, который арендует помещения на территории кооператива, пытался попасть в свой офис. Но ему мешали владельцы ГСК, по некоторым данным, он еще не введен в эксплуатацию. На месте ЧП были слышны выстрелы. Хозяин автосервиса в какой-то момент протаранил металлические ворота кооператива на своей машине, но после агрессивной встречи ему пришлось уехать назад.