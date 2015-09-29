29 сентября 2015, 13:15Происшествия
Владельца автосервиса не пустили на территорию ГСК
Жители Никулинской улицы стали свидетелями настоящего боевика прямо под окнами. По их словам, владелец автосервиса, который арендует помещения на территории кооператива, пытался попасть в свой офис. Но ему мешали владельцы ГСК, по некоторым данным, он еще не введен в эксплуатацию. На месте ЧП были слышны выстрелы. Хозяин автосервиса в какой-то момент протаранил металлические ворота кооператива на своей машине, но после агрессивной встречи ему пришлось уехать назад.