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29 сентября 2015, 13:15

Происшествия

Владельца автосервиса не пустили на территорию ГСК

Владельца автосервиса не пустили на территорию ГСК

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Жители Никулинской улицы стали свидетелями настоящего боевика прямо под окнами. По их словам, владелец автосервиса, который арендует помещения на территории кооператива, пытался попасть в свой офис. Но ему мешали владельцы ГСК, по некоторым данным, он еще не введен в эксплуатацию. На месте ЧП были слышны выстрелы. Хозяин автосервиса в какой-то момент протаранил металлические ворота кооператива на своей машине, но после агрессивной встречи ему пришлось уехать назад.
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