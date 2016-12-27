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Новости

27 декабря 2016, 22:15

Запись "черного ящика" подтвердила неисправность упавшего Ту-154

Запись "черного ящика" подтвердила неисправность упавшего Ту-154

Расшифровка черного ящика Ту-154 начнется 27 декабря

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Техническую неисправность Ту-154 - подтверждает предварительная расшифровка "черного ящика" самолета, передает телеканал "Москва 24". Об этом заявляет источник в Минобороны.

По данным "Интерфакса", речь может идти о проблемах с закрылками. Не исключаются так же ошибочные действия экипажа на взлете. В штабе поисковой операции рассказали, что на поверхность подняты все три бортовых самописца. С одним из них работают столичные специалисты.

Что удалось выяснить о причинах катастрофы – в материале телеканала.
Сюжет: Катастрофа Ту-154 в Черном море
Виталий Калашников новости Станислав Кулик
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