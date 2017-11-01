В столице задержали автомошенников

Автомошенников задержали в Москве. В нашем распоряжении оказалась эксклюзивная съемка спецоперации на Новохохловской улице. В своих салонах преступники продавали машины в разы дороже реальной цены. Доверчивым клиентам подсовывали договоры с мелким шрифтом. А если покупатель отказывался от такой сделки, ему предлагали другой – зачастую поддержанный автомобиль. И такой бизнес, по некоторым данным, приносил до пяти миллионов рублей в месяц. Как не попасться на удочку обманщиков – в сюжете телеканала Москва 24.