04 октября 2017, 17:19
Какова роль горожанина в городском управлении
В Инновационном центре "Сколково" прошла большая образовательная программа в рамках конференц-тура "Город как сообщество". Посетители, например, стали свидетелями дискуссии – "Кто меняет город? Стандарты управления будущим городского развития".
Сегодня создаются кварталы с новыми культурными и спортивными пространствами. Новые локации способствуют объединению людей. Горожане теперь могут влиять на ход строительства и на эксплуатацию реализованных проектов.
Современные проекты часто подвергаются общественной критике. Но люди делятся на тех, кто тепло дает, и тех, кто тепло потребляет. Первым приходится труднее, чем вторым. Любой проект – результат кропотливого труда большой группы специалистов.
Молодые специалисты в области градостроительства есть. Но какие бы условия для их благополучной работы ни создавались, все равно специалисты будут уезжать работать в другие страны. Мир открыт для поиска и проб.
Это и многое другое обсудили:
- главный архитектор города Москвы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы, председатель Градостроительного совета Фонда "Сколково" Сергей Кузнецов;
- генеральный директор ОДАС "Сколково" Антон Яковенко;
- архитектор, руководитель архитектурного бюро Meganom Юрий Григорян;
- генеральный директор АО "ВДНХ" Екатерина Проничева;
- доктор социологических наук, руководитель Центра фундаментальной социологии ВШЭ, главный редактор журнала "Социологическое обозрение" Александр Филиппов;
- управляющий партнер компании "Новая земля", куратор исследования "Борьба за горожанина: человеческий потенциал и городская среда" Иван Курячий;
- директор парка "Зарядье" Павел Трехлеб;
- член жюри конкурса на разработку концепций экспериментальных площадок реновациии Москвы, председатель комиссии по градостроительной политике, архитектуре и строительству Общественной палаты Москвы Петр Кудрявцев;
- экс-главный архитектор города Екатеринбурга, руководитель образовательного проекта "Школа главного архитектора" Тимур Абдуллаев; руководитель лаборатории "Центр исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий" на экономическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Капков.