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04 октября 2017, 17:19

Какова роль горожанина в городском управлении

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В Инновационном центре "Сколково" прошла большая образовательная программа в рамках конференц-тура "Город как сообщество". Посетители, например, стали свидетелями дискуссии – "Кто меняет город? Стандарты управления будущим городского развития".

Сегодня создаются кварталы с новыми культурными и спортивными пространствами. Новые локации способствуют объединению людей. Горожане теперь могут влиять на ход строительства и на эксплуатацию реализованных проектов.

Современные проекты часто подвергаются общественной критике. Но люди делятся на тех, кто тепло дает, и тех, кто тепло потребляет. Первым приходится труднее, чем вторым. Любой проект – результат кропотливого труда большой группы специалистов.

Молодые специалисты в области градостроительства есть. Но какие бы условия для их благополучной работы ни создавались, все равно специалисты будут уезжать работать в другие страны. Мир открыт для поиска и проб.

Это и многое другое обсудили:

  • главный архитектор города Москвы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы, председатель Градостроительного совета Фонда "Сколково" Сергей Кузнецов;
  • генеральный директор ОДАС "Сколково" Антон Яковенко;
  • архитектор, руководитель архитектурного бюро Meganom Юрий Григорян;
  • генеральный директор АО "ВДНХ" Екатерина Проничева;
  • доктор социологических наук, руководитель Центра фундаментальной социологии ВШЭ, главный редактор журнала "Социологическое обозрение" Александр Филиппов;
  • управляющий партнер компании "Новая земля", куратор исследования "Борьба за горожанина: человеческий потенциал и городская среда" Иван Курячий;
  • директор парка "Зарядье" Павел Трехлеб;
  • член жюри конкурса на разработку концепций экспериментальных площадок реновациии Москвы, председатель комиссии по градостроительной политике, архитектуре и строительству Общественной палаты Москвы Петр Кудрявцев;
  • экс-главный архитектор города Екатеринбурга, руководитель образовательного проекта "Школа главного архитектора" Тимур Абдуллаев;
    • руководитель лаборатории "Центр исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий" на экономическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Капков.

    Мослекторий архитектура
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