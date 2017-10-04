Какова роль горожанина в городском управлении

В Инновационном центре "Сколково" прошла большая образовательная программа в рамках конференц-тура "Город как сообщество". Посетители, например, стали свидетелями дискуссии – "Кто меняет город? Стандарты управления будущим городского развития".

Сегодня создаются кварталы с новыми культурными и спортивными пространствами. Новые локации способствуют объединению людей. Горожане теперь могут влиять на ход строительства и на эксплуатацию реализованных проектов.

Современные проекты часто подвергаются общественной критике. Но люди делятся на тех, кто тепло дает, и тех, кто тепло потребляет. Первым приходится труднее, чем вторым. Любой проект – результат кропотливого труда большой группы специалистов.

Молодые специалисты в области градостроительства есть. Но какие бы условия для их благополучной работы ни создавались, все равно специалисты будут уезжать работать в другие страны. Мир открыт для поиска и проб.

Это и многое другое обсудили:

