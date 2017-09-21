Москва 24 беседует с пассажирами в трамвае "Витязь-М"

Наша съемочная группа прокатилась на новеньком трамвае №7, который ходит по историческому маршруту от Тверской Заставы до станции метро "Бульвар Рокоссовского". Корреспондент узнал у пассажиров, чем им нравится новый трамвай и собрал добрые пожелания близким и друзьям. Смотрите виртуальную экскурсию, любуйтесь на пейзажи за окном и прислушайтесь к тому, о чем говорят москвичи.

Трамваи на площади Тверская Застава начали начали курсировать в этом году, в День города. Разворотное кольцо здесь существовало и 80 лет назад. Рельсы проложили еще в конце XIX века, однако позднее их частично убрали. Тогда ближайшая к Белорусскому вокзалу трамвайная остановка осталась на Лесной улице.