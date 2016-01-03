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03 января 2016, 13:10

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МЧС называет возможные версии пожара в Ярославской области

МЧС называет возможные версии пожара в Ярославской области

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МЧС называет возможные версии крупного пожара в Ярославской области, где погибли шесть человек. Дознаватели рассматривают короткое замыкание и неосторожность при курении. Трагедия произошла в новогодние праздники в поселке Песочное под Рыбинском. Огонь в жилом двухэтажном доме охватил 400 квадратных метров. Здание выгорело полностью. Среди погибших четверо детей. Эвакуированных жильцов разместили в местном социальном центре и у родственников.

Подробности смотрите в сюжете телеканала "Москва 24".
МЧС пожары Илья Федоровцев новости чп
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