МЧС называет возможные версии пожара в Ярославской области

МЧС называет возможные версии крупного пожара в Ярославской области, где погибли шесть человек. Дознаватели рассматривают короткое замыкание и неосторожность при курении. Трагедия произошла в новогодние праздники в поселке Песочное под Рыбинском. Огонь в жилом двухэтажном доме охватил 400 квадратных метров. Здание выгорело полностью. Среди погибших четверо детей. Эвакуированных жильцов разместили в местном социальном центре и у родственников.

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