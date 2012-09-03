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03 сентября 2012, 15:51

Москва простилась с маршалом Советского Союза Сергеем Соколовым

Москва простилась с маршалом Советского Союза Сергеем Соколовым

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Церемония прощания с маршалом Советского Союза Сергеем Соколовым прошла в культурном центре вооруженных сил Российской Федерации. Проводить героя СССР приехал президент России Владимир Путин.

Соколов умер в возрасте ста одного года. Пресса называла его маршалом столетней выдержки. Армии он посвятил всю свою жизнь - и даже в преклонные годы оставался на посту - был советником при Министерстве обороны.

За несколько дней до смерти маршала умерла его супруга. Чету похоронили на Новодевичьем кладбище.
Ксения Чепенко новости похороны прощание Сергей Соколов

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