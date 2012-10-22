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22 октября 2012, 14:47

"К 200-летию Отечественной войны 1812 года": Совет в Филях

"К 200-летию Отечественной войны 1812 года": Совет в Филях

В парке "Фили" работают незаконные летние кафе и веранды

Отечественную войну 1812 года называют самой изученной за всю тысячелетнюю историю России до 1917 года. Кажется, мы о ней знаем все, но в действительности это не так. О чем не напишут в учебниках истории и не расскажут на школьных уроках? Неизвестные страницы самой известной войны смотрите в цикле фильмов "К 200-летию Отечественной войны 1812 года".

На Совете в Филях Михаил Кутузов приказывает без боя отдать Москву противнику. Спустя 200 лет это кажется целесообразным и обоснованным, но тогда, когда еще никто не понимал, чем закончится эта война, приказ об отступлении звучал шокирующе. Особенно после известной Бородинской битвы. Что на самом деле случилось на Совете в Филях? Почему полководец принял такое решение? Об этом в документальном фильме "К 200-летию Отечественной войны 1812 года: Совет в Филях".
Фили К 200-летию Отечественной войны 1812 года спецпроекты
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