На столичных стадионах могут появиться секторы для курящих

На московских спортивных стадионах могут появиться секторы для курящих. Об этом в понедельник, 16 декабря, рассказал председатель Мосгордумы Владимир Платонов. По его словам, пресечь курение во время футбольных матчей полиции достаточно сложно. И, чтобы не вынуждать посетителей, которые ведут здоровый образ жизни, дышать табаком, нужно сделать для курильщиков отдельные места.

С середине ноября в России действуют штрафы для нарушителей антитабачного закона. Курить нельзя на вокзалах, в аэропортах, а также на территории образовательных, медицинских, спортивных и культурных учреждений. Штраф от пятисот рублей до полутора тысяч.