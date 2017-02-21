Задержанная в Таиланде за кормление рыб россиянка признала свою вину

Россиянка, которую арестовали в Таиланде за кормление рыб, признала свою вину, передает телеканал "Москва 24".

21 февраля состоялось первое заседание суда. По мнению юристов, признание может способствовать смягчению приговора. Рассмотрение дела по существу состоится на следующем заседании через две недели. Пока женщина остается под арестом, для ее временного освобождения защита готовится внести залог в 160 тысяч рублей.

За кормление рыб в районе коралловых рифов предусмотрено тюремное заключение сроком на год и крупный штраф.