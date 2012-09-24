В Большой Москве появятся "выделенки" для автобусов и трамваев

На дорогах Большой Москвы появятся выделенные полосы для общественного транспорта. Чтобы не стоять в пробках, люди пересядут на автобусы и скоростные трамваи.

Новые районы станут привлекательнее для жителей города. При застройке территорий будет закладываться пространство для трамвайных путей. Ширина коридоров составит до 60-и метров.



Сложнее с границами проезжей части на старых улицах. По мнению экспертов, там придётся заново переносить столбы и перекладывать коммуникации.