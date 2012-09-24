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Новости

24 сентября 2012, 18:05

В Большой Москве появятся "выделенки" для автобусов и трамваев

В Большой Москве появятся "выделенки" для автобусов и трамваев

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На дорогах Большой Москвы появятся выделенные полосы для общественного транспорта. Чтобы не стоять в пробках, люди пересядут на автобусы и скоростные трамваи.

Новые районы станут привлекательнее для жителей города. При застройке территорий будет закладываться пространство для трамвайных путей. Ширина коридоров составит до 60-и метров.


Сложнее с границами проезжей части на старых улицах. По мнению экспертов, там придётся заново переносить столбы и перекладывать коммуникации.
Большая Москва выделенные полосы Андрей Литвинов новости
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