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Новости

18 августа 2014, 21:15

Происшествия

Замоскорецкий суд вынес приговор трем фигурантам "болотного дела"

Замоскорецкий суд вынес приговор трем фигурантам "болотного дела"

Удальцов и Развозжаев признаны виновными в организации беспорядков

Слушания по делу Удальцова и Развозжаева продолжатся 19 февраля

В Мосгорсуде началось первое заседание по делу Сергея Удальцова

Дело Удальцова вернули в прокуратуру из-за процессуальных недоработок

В деле Удальцова и Развозжаева нашли нарушения

В Мосгорсуде проходят слушания по делу Удальцова и Развозжаева

Фигурант "болотного дела" приговорен к принудительному лечению

На Болотной площади прошел концерт в поддержку Сергея Собянина

Сергею Удальцову предъявлено окончательное обвинение

Трое из четверых фигурантов "болотного дела" получили реальные сроки. Заседание прошло 18 августа в Замоскворецком суде Москвы. На скамье подсудимых находились Алексей Гаскаров, Александр Марголин, Илья Гущин и Елена Кохтарева. Все они признаны виновными в применении насилия к полицейским во время событий на Болотной площади 6 мая 2012 года. Подробности смотрите в видеосюжете телеканала "Москва 24".
Болотная площадь уголовные дела суды Алексей Вершинин новости осужденные
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