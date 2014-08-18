Замоскорецкий суд вынес приговор трем фигурантам "болотного дела"

Трое из четверых фигурантов "болотного дела" получили реальные сроки. Заседание прошло 18 августа в Замоскворецком суде Москвы. На скамье подсудимых находились Алексей Гаскаров, Александр Марголин, Илья Гущин и Елена Кохтарева. Все они признаны виновными в применении насилия к полицейским во время событий на Болотной площади 6 мая 2012 года. Подробности смотрите в видеосюжете телеканала "Москва 24".