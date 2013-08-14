Кандидаты в мэры высказались о ситуации с маршрутками в Москве

14 августа в эфире телеканала "Москва 24" прошли дебаты кандидатов в мэры Москвы. Участие в них приняли Иван Мельников, Сергей Митрохин, Михаил Дегтярев, Алексей Навальный и Николай Левичев. Открывая дебаты, каждый из них ответил на вопрос о ситуации с маршрутками в Москве.

Как подчеркнул кандидат от партии "Справедливая Россия" Николай Левичев, его пугает намерение Сергея Собянина избавить город от маршруток.

"Существует 600 маршрутов. Транспорт перевозит 1,5 миллиона пассажиров. Проще запретить, чем наводить порядок. Но в данном случае речь идет о расчете провозной способности. Получится, что автобус будет реже приходить, а люди - дольше ждать на остановках. Я считаю, что маршрутки нужны".

Кандидат от партии ЛДПР Михаил Дегтярев добавил, что ТПУ в Москве практически нет. При этом территорию у метро необходимо очистить, создать удобные стыковочные станции.

"Должно быть 200 ТПУ. Маршрутки надо привести в божеский вид. Доминирующая их часть – городская. Проезд необходимо включить в стоимость единой карты".

Кандидат от партии "Яблоко" Сергей Митрохин: "Запрещать маршрутки нельзя, у нас тяжелая транспортная ситуация. Во многих регионах есть система GPS, которая помогает пассажирам. Надо предъявлять повышенные требования к безопасности. Например, обеспечить транспортный контроль на видах всех транспорта, а также ликвидировать криминал".

Кандидат от партии "РПР-ПАРНАС" Алексей Навальный: "Живу около метро Марьино. Это была конечная станция, люди выходили и ехали дальше на маршрутках. Те, кому не хватает транспорта, пользуются маршрутками. Они работают там, где плохо с транспортом. Надо развивать эту схему. Нужны нормальные современные автобусы и трамваи, тогда потребность в маршрутках пропадет".

Кандидат от партии КПРФ Иван Мельников высказался за наличие маршруток, но при условии, что их будут контролировать власти. Также, по мнению Мельникова, следует улучшить качество транспорта, создать комфорт для водителей.

"Вокруг Москвы проживают 3,5 миллионов граждан, которые нуждаются в рабочих местах. В числе таких жителей – много профессиональных водителей. Нужна такая система, когда маршрутками будут управлять наши граждане, а не мигранты", - подвел итог Иван Мельников.