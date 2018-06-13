"Москва и мир": чемпионат мира в России

Сборная России по футболу провела заключительную тренировку перед матчем открытия чемпионата мира. На поле вышли все 23 футболиста, которые попали в заявку на мундиаль. В первой встрече групповой стадии команда Станислава Черчесова встретится со сборной Саудовской Аравии. Игра состоится завтра, 14 июня, в 18:00 на стадионе "Лужники" в Москве. Россияне также сыграют с командами Египта и Уругвая. По словам полузащитника Александра Самедова, игроки хотят добиться того, чтобы национальной сборной гордились болельщики. Планируется, что торжественную церемонию открытия мирового первенства посетят более 20-ти глав государств. В частности, президенты Азербайджана, Белоруссии, Боливии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Панамы, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии, Руанды, премьеры Армении и Ливана, наследный принц Саудовской Аравии. Россия полностью готова принимать чемпионата мира. Об этом ранее на заседании конгресса FIFA заявил Владимир Путин. Президент поприветствовал всех, кто уже приехал на турнир, и отметил, что наша страна обеспечит комфорт и позитивные эмоции для всех болельщиков. Кроме того, глава государства поблагодарил всех членов Международной федерации футбола за поддержку при подготовке к мундиалю.

В Москву и другие города нашей страны, которые примут матчи мундиаля, съезжаются болельщики со всего мира. В столице любители футбола собрались на Манежной площади. Активно готовятся к турниру болельщики из Бразилии и Перу. Они приготовили флаги своих стран, некоторые принесли на площадь музыкальные инструменты и исполняют национальные песни. На площади также есть группа поддержки французской и аргентинских команд. В Россию прибыли все сборные, которые примут участие в мундиале. Многие уже провели открытые тренировки, на которых приглашали воспитанников детских спортивных школ и журналистов. Чемпионат мира продлится до 15 июля. В столице для игры пройдут на стадионах "Лужники" и "Спартак". В дни матчей движение транспорта у спортивных арен будет ограничено. На весь период проведения чемпионата некоторые улицы в районе "Лужников" станут односторонними, на других, наоборот, можно будет проезжать в оба направления. Действуют ограничения и на парковку. Во время чемпионата подъехать на машине к жилым домам вблизи стадиона можно будет строго по пропускам.

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