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Новости

01 октября 2013, 14:30

"Вспомнить все": Столовая и "Спортлото"

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Главным заведением советского общепита являлась столовая. Общественное питание было призвано помочь гражданину уйти от частной жизни и максимально включиться в жизнь общественную. А женщину освобождало от приготовления пищи. Первые общественные столовые были открыты в мае 1917 года на Ижорском заводе в пригороде Петрограда и на Московском заводе Михельсона. В 1919 году в Петрограде работало уже более 700 столовых, в Москве - боле 1100. А в 30-е годы получила развитие распределительная система снабжения граждан согласно их статусу, заработали ведомственные и социально-адресные столовые.

За время своего существования "Спортлото" принесло в советскую казну более 500 миллиардов советских рублей. 70% расходов на Олимпиаду-80 покрыли средства от продажи билетов лотереи. 20 октября 1970 года в Московском центральном доме журналиста состоялся первый тираж по системе 6 из 49, в котором участвовало 1,5 миллиона лотерей.
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