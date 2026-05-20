"Новости дня": тополиный пух покрыл столичные улицы

Москва утопает в тополином пуху. Белыми хлопьями усыпаны улицы, парки, тротуары.

Врач-иммунолог Оксана Шабалина пояснила, что тополиный пух не является пыльцевым аллергеном, это механический раздражитель. По ее словам, в воздухе уже появилась пыльца луговых трав и злаков, которую пациенты часто путают с реакцией на пух.

Тополь цветет недолго, после первого дождя пух прибивается к земле. Подробнее – в программе "Новости дня".