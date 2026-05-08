"Новости дня": график работы Московской канатной дороги изменится 9 мая

График работы Московской канатной дороги изменится 9 мая. Прокатиться по ней и полюбоваться видами над Москвой-рекой можно будет с 11:00 до 20:00.

Также стоит учитывать, что станцию "Лужники" закроют для посадки и высадки пассажиров. Вместо нее конечной остановкой будет "Новая Лига". Это промежуточная станция, которую обычно вагоны канатной дороги проезжают без остановки. Ей пользуются только в зимний период для доставки спортсменов на горнолыжный комплекс.

