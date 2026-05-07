"Новости дня": на месте промзон в Хорошёво-Мнёвниках и Коммунарке появятся жилые кварталы

Заброшенные промзоны и пустующие участки в Хорошёво-Мнёвниках и Коммунарке превратятся в современные комфортные кварталы. На улице Старые Сосенки возведут более 70 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации и современный технопарк.

В Новохорошевском проезде, где сейчас нет ни одного работающего объекта, построят школы, детские сады и поликлиники. Улучшится транспортная доступность, появятся новые дороги и общественные пространства. Уже одобрено более 200 проектов комплексного развития территорий.

