26 января, 17:40Город
"Мой район. Новости": городской вокзал Петровско-Разумовская объединит D1, D3 и метро
В Марфине возводят крупный городской вокзал Петровско-Разумовская. Он соединит строящуюся станцию первого центрального диаметра, платформу МЦД-3, две линии метро и маршруты наземного транспорта.
На будущем вокзале уже завершили реконструкцию путепроводов через железнодорожные пути. На данный момент там строят пассажирскую платформу и наземный вестибюль для станции МЦД-1. Открытие вокзала улучшит транспортную доступность трех районов: Бутырский, Тимирязевский и Марфино.
Также ожидается, что в будущем городской вокзал Петровско-Разумовская сможет принимать поезда высокоскоростной магистрали из Санкт-Петербурга. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".