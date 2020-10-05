"Специальный репортаж": "ставка на развод"

Частные самолеты, только люксовые автомобили, жизнь в лучших отелях. Теперь все это может позволить себе каждый.

В этом, размахивая пачками денег, убеждают каперы – блогеры, у которых якобы есть инсайдерская информация о результатах предстоящих спортивных соревнований. Заплатив за вход в секретный чат, можно получить достоверный прогноз, сделать ставку и тать миллионером.

Специальный корреспондент Марина Кварацхелия доверилась прогнозистам из интернета и в течение недели играла на ставках. К чему это привело – в программе "Специальный репортаж".