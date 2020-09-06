Не каждый готов услышать правду, расскажут ее и вовсе единицы. Жизнь заставляет нас уходить от прямых ответов и не поддаваться на уговоры. Герои программы "Правда-24" – политики, культурные деятели и просто известные люди. Провокационные вопросы и честные ответы. Они придут на откровенный разговор к Евгению Додолеву и Лейле Ястржембской. Ведь им невозможно солгать!