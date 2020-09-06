Правда 24
Не каждый готов услышать правду, расскажут ее и вовсе единицы. Жизнь заставляет нас уходить от прямых ответов и не поддаваться на уговоры. Герои программы "Правда-24" – политики, культурные деятели и просто известные люди. Провокационные вопросы и честные ответы. Они придут на откровенный разговор к Евгению Додолеву и Лейле Ястржембской. Ведь им невозможно солгать!
Выпуски программы
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06 сентября 2020, 01:45
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29 августа 2020, 18:30
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22 августа 2020, 19:00
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15 августа 2020, 19:00
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08 августа 2020, 19:00
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"Правда 24": Дмитрий Губерниев
01 августа 2020, 19:40
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25 июля 2020, 18:55
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18 июля 2020, 19:00
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11 июля 2020, 19:00
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"Правда 24": Николай Цискаридзе
04 июля 2020, 19:00
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"Правда 24": Александр Добровинский
27 июня 2020, 19:00
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20 июня 2020, 19:00
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21 апреля 2020, 15:00
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21 марта 2020, 19:00
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14 марта 2020, 19:00
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07 марта 2020, 19:00
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"Правда 24": Александр Ф. Скляр
29 февраля 2020, 19:00
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22 февраля 2020, 19:00
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15 февраля 2020, 23:45
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"Московский патруль": в Подмосковье задержали подозреваемых в нападении на предпринимателя
14 февраля 2020, 21:30
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"Правда 24": Анастасия Стоцкая
28 декабря 2019, 19:00
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"Правда 24": Константин Богомолов
21 декабря 2019, 19:00
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"Правда 24": Анастасия Волочкова
14 декабря 2019, 19:00
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"Правда 24": актер Игорь Жижикин
07 декабря 2019, 19:00