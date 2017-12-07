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07 декабря 2017, 08:30

Общество

"Утро": небольшой снег пройдет в столице 8 декабря

"Утро": небольшой снег пройдет в столице 8 декабря

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В пятницу после холодной ночи погода в мегаполисе станет меняться. В связи с натиском антициклона небо на некоторое время очистится от облаков. Однако морозный воздух продолжит поступать. Уже днем с приближением теплого атмосферного фронта небо снова постепенно затянут снеговые облака.

В дневные часы в столице пройдет небольшой снег. Температура опустится до -3 градусов. Ветер юго-восточного направления подует со скоростью 5 метров в секунду. Ближе к вечеру морозы постепенно станут отступать. В ночные часы будет облачно, возможен снег. Ветер поменяет свое направление и подует уже с юга со скоростью 5 метров в секунду. Благодаря этому, температура не опустится ниже -3. Атмосферное давление немного повысится и составит 742 миллиметра ртутного столба. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Утро
видео общество погода Иван Лозовой Дмитрий Хаустов
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