"Экономика": Как заработать на распродаже активов банков-банкротов

Центробанк продолжает зачистку банковского сектора. На этой неделе он отнял лицензию еще у двух банков. Таким образом с начала года право вести операции лишились уже 6 кредитных учреждений. Всего за 2013 год Центральный банк успел отозвать лицензии порядка у 30 коммерческих банков, в том числе таких известных, как "Пушкино" и "Мастер-банк". В подобных случаях вкладчикам и индивидуальным предпринимателям сбережения возвращаются в объеме до 700 тысяч рублей. Остальным клиентам, чтобы вернуть свои деньги, приходится ждать пока распродадут активы банк-банкрота. Что остается от лопнувших банков, каков процент удовлетворения требований кредиторов первой очереди к банкам-банкротам и как заработать на продаже их активов, смотрите в "Экономике".