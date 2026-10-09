"Московский патруль": почти тысячу доз наркотиков изъяли у курьера в столице

Почти тысячу доз наркотиков изъяли столичные полицейские у вероятного курьера-оптовика. Он закупал крупные партии, а затем расфасовывал их и распространял с помощью тайников-закладок.

Во время обыска дома у подозреваемого обнаружили 547 свертков и 354 пакета с запрещенными веществами. Свою вину предполагаемый продавец наркотиков отрицать не стал.

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